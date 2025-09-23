Basketball: Zwei Neuzugänge für München

SID 23.09.2025 • 17:19 Uhr Die Die Basketballer des FC Bayern reagieren auf ihre angespannte Personalsituation und verpflichten kurz vor dem Start der Bundesliga zwei weitere Spieler.

Die Basketballer des FC Bayern haben kurz vor dem Start der Bundesliga noch einmal zwei neue Spieler verpflichtet. Center David McCormack, der in der vergangenen Saison zuletzt für Alba Berlin spielte, und der serbische Nationalspieler Aleksa Radanov, der bereits seit einigen Wochen als Gastspieler in München weilt, sollen den Kader des deutschen Meisters ergänzen.

Die Bayern reagierten mit den Verpflichtungen auf ihre angespannte Personalsituation und die bevorstehenden Belastungen unter anderem durch die EuroLeague. Kurz- und langfristig fehlen Cheftrainer Gordon Herbert Europameister Johannes Voigtmann (Aufbautraining) sowie Elias Harris (Reha) und Aufbauspieler Rokas Jokubaitis (Knie-Oeration). Darüber hinaus steigen die Europameister Justus Hollatz, Andi Obst und Oscar da Silva erst an diesem Mittwoch ins Training ein.

„Wir bekommen zwei qualitativ hochwertige Spieler“

Saisonstart in der BBL ist für die Münchner am Freitag das Heimspiel gegen Aufsteiger Jena. „Wir bekommen in Aleksa und David zwei qualitativ hochwertige Spieler“, sagte Sportchef Dragan Tarlac. Beide sollen unter anderem dabei helfen, dass „wir über die Rotation die Kräfte unserer Leistungsträger besser ausbalancieren können.“