BBL-Pokal: Titelverteidiger Syntainics MBC schon raus

SID 18.10.2025 • 21:47 Uhr Die Weißenfelser verlieren in der Neuauflage des Vorjahresfinals überraschend deutlich.

Titelverteidiger Syntainics MBC ist im BBL-Pokal bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Nach einem Freilos in der ersten Runde verloren die Weißenfelser, in der Basketball Bundesliga (BBL) nach vier Spielen ungeschlagener Tabellenführer, in der Neuauflage des Endspiels vom 16. Februar gegen die BMA365 Bamberg Baskets in eigener Halle deutlich mit 78:105 (46:50).

Besonders im dritten Viertel lief für das Team von Cheftrainer Marco Ramondino fast nichts zusammen, der enorm treffsichere frühere Serienmeister Bamberg - 63 Prozent aus dem Feld im gesamten Spiel - gewann diesen Abschnitt mit 33:16 und zog vorentscheidend davon.

Topscorer der Partie war dennoch MBC-Guard Charles Callison mit 29 Punkten. Für Bamberg war Cobe Williams (22 Punkte) am erfolgreichsten.