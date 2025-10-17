BBL-Pokal: Trier stürmt ins Viertelfinale

SID 17.10.2025 • 22:05 Uhr Der Bundesliga-Aufsteiger ist auch im BBL-Pokal nicht zu stoppen. Vor allem von der Dreierlinie gelingt fast alles.

Die Basketballer der VET-Concept Gladiators Trier sorgen weiter für Aufsehen. Der Bundesliga-Aufsteiger gewann am Freitagabend auch sein sechstes Pflichtspiel der Saison, nach dem 107:90 (58:46) gegen die Telekom Baskets Bonn stehen die Moselstädter im Viertelfinale des BBL-Pokals. Überragender Akteur war Point Guard Eli Brooks, der auf 24 Punkte kam und sechs seiner acht Dreierversuche versenkte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Insgesamt kam das Überraschungsteam auf eine Dreierquote von 50 Prozent, 16 von 32 Würfen fanden ihr Ziel. Bereits zum Ende des ersten Viertels setzte sich das Team von Trainer Jacques Schneider (33) entscheidend ab. Den Vorsprung gaben die Trierer nicht mehr her, im Schlussabschnitt schraubten die Gastgeber das Ergebnis weiter in die Höhe.