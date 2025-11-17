Drama im Niedersachsen-Duell: Oldenburg im Top Four

Newsticker
Die Baskets setzen sich in einer spannenden Partie in Vechta durch und lösen das Ticket für das Top Four.
SID
Die Baskets setzen sich in einer spannenden Partie in Vechta durch und lösen das Ticket für das Top Four.

Die EWE Baskets Oldenburg haben das niedersächsische Derby gewonnen und so das Ticket für das Top Four um den Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) gelöst.

Der Tabellenvorletzte siegte bei Rasta Vechta mit 72:69 (30:49), ein verwandelter Dreier von Christopher Clemons eine Sekunde vor Schluss sorgte für die Entscheidung. Gegner Vechta scheiterte damit im dritten Jahr in Folge im Viertelfinale des BBL-Pokals.

Vor 3400 Fans gingen die Hausherren mit einer Führung von neun Punkten in die Pause. Die Gäste mit BBL-Topscorer Clemons fanden im zweiten Durchgang aber die passende Antwort und kämpften sich zurück in die Begegnung. Kurz vor der Schlusssirene krönte dann der US-Amerikaner, mit 20 Punkten bester Werfer des Spiels, seine starke Leistung.

Am Montagabend (20 Uhr) spielen Alba Berlin und Science City Jena noch um den letzten Startplatz im Pokal-Halbfinale. Die Auslosung für die Paarungen des Top-Four-Turniers (21./22. Februar 2026) findet im Anschluss an das Spiel in der Hauptstadt statt. Neben Oldenburg stehen bislang Bayern München und die BMA365 Bamberg Baskets als Teilnehmer fest.

