In München! Basketball-Highlight findet Heimat

SID 15.12.2025 • 17:10 Uhr Ab 2026 wird das Finalturnier um den BBL-Pokal in München ausgetragen. Die Pläne, das Turnier in Düsseldorf auszutragen, sind damit vom Tisch.

Das Finalturnier um den BBL-Pokal findet ab 2026 in München statt. Dies teilte der deutsche Basketballmeister Bayern München am Montag mit, gespielt wird das Top Four am 21. und 22. Februar im SAP Garden. Neben den Bayern sind die Bamberg Baskets, Alba Berlin sowie die EWE Baskets Oldenburg dabei.

In der Münchner Arena wird das Finalturnier auch 2027 und 2028 ausgespielt, auch wenn sich die Bayern nicht qualifizieren sollten. Bislang hatte immer einer der vier Teilnehmer das Finalwochenende ausgetragen.