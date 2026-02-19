Bayern Favorit auf BBL-Pokalsieg

SID 19.02.2026 • 16:03 Uhr Der FC geht als Favorit in das Top-Four-Turnier um den Pokal der Basketball-Bundesliga. Auch Alba Berlin und Oldenburg spielen um den Titel.

Bayern München geht als Favorit in das Top-Four-Turnier um den Pokal der Basketball-Bundesliga (BBL). Der Sportwettenanbieter bwin bietet eine Quote von 1,15 für den sechsten Cup-Erfolg in der Münchner Vereinsgeschichte an. Die Bayern treffen im Halbfinale in heimischer Halle am Samstag (16.00 Uhr/Dyn) auf den Vorjahresfinalisten BMA365 Bamberg Baskets.