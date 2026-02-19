Bayern München geht als Favorit in das Top-Four-Turnier um den Pokal der Basketball-Bundesliga (BBL). Der Sportwettenanbieter bwin bietet eine Quote von 1,15 für den sechsten Cup-Erfolg in der Münchner Vereinsgeschichte an. Die Bayern treffen im Halbfinale in heimischer Halle am Samstag (16.00 Uhr/Dyn) auf den Vorjahresfinalisten BMA365 Bamberg Baskets.
Bayern Favorit auf BBL-Pokalsieg
Der FC geht als Favorit in das Top-Four-Turnier um den Pokal der Basketball-Bundesliga. Auch Alba Berlin und Oldenburg spielen um den Titel.
Niels Giffey von den Bayern
© IMAGO/SID/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg
Im Finale am Sonntag (16.30 Uhr) ginge es dann gegen Rekordsieger Alba Berlin oder die EWE Baskets Oldenburg, die am Samstagabend (19.00 Uhr) in der Vorschlussrunde aufeinandertreffen. Für einen Berliner Pokaltriumph gibt es eine Quote von 7,00. Einen Überraschungssieg von Bamberg (13,00) oder Oldenburg (17.00) hält bwin dagegen für unwahrscheinlich.