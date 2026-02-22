„Habe sowas noch nie erlebt“: Pesic und sein Overtime-Novum

SID 22.02.2026 • 06:26 Uhr Der Bayern-Trainer zeigt sich nach dem Pokal-Aus seines Teams als fairer Verlierer.

Auch als ältester Basketball-Trainer Europas lernt man nie aus - eine Erkenntnis, auf die Bayern-Trainer Svetislav Pesic im Top Four des Basketball-Pokals gerne verzichtet hätte. „So etwas habe ich in meiner Karriere noch nicht erlebt“, sagte der 76-Jährige über die 20 Punkte der BMA365 Bamberg Baskets in der Overtime, an deren Ende das zweite Halbfinal-Aus der Münchner in Folge stand.

Völlig überraschend mussten Andreas Obst, Johannes Voigtmann und Co. durch das 97:103 ihren Finaltraum und damit die Chance auf den ersten Titel der laufenden Saison abhaken. Der Außenseiter aus Bamberg hatte den haushohen Favoriten schon in der regulären Spielzeit am Rand einer Niederlage, einzig zwei Dreier von Obst und Nenad Dimitrijevic in der Schlussminute bewahrten den deutschen Meister vor dem K.o. nach vier Vierteln. Dieser folgte dann in der spektakulären Verlängerung mit insgesamt 34 Punkten.

„Du spielst nur so gut, wie die andere Mannschaft es zulässt“, zollte Pesic den Bambergern Respekt. Lange Zeit wirkte sein FCBB ungewohnt fahrig und unaufmerksam im Abwehrverhalten. „Natürlich können wir besser spielen“, räumte der Serbe ein, „in der Defense, was unsere Energie angeht“.

Schon vor der Partie im Münchner SAP Garden hatte Bayern-Präsident Herbert Hainer eröffnet, wie sehr die Halbfinal-Niederlage im Vorjahr gegen den späteren Titelträger Syntainics MBC am bayerischen Selbstverständnis gekratzt hatte: „Das war eine Riesenenttäuschung für uns.“ Der Versuch, diese zu „reparieren“, scheiterte nun.