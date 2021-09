Basketball, easyCredit BBL LIVE im TV auf SPORT1: Bamberg zu Gast in Göttingen

In der vergangenen Saison konnte die Basketball Bundesliga Corona-bedingt erst später starten, in dieser Spielzeit kehrt die Liga in den regulären Ablauf zurück. Wie gewohnt geht die BBL mit 18 Teams in die Saison 2021/22, neu mit dabei sind die MLP Academics Heidelberg als Aufsteiger aus der 2. Bundesliga ProA. Titelverteidiger ist ALBA BERLIN, die „Albatrosse“ holten sich gegen den Pokalsieger FC Bayern München den zweiten Meistertitel in Folge, verloren allerdings ihr Auftaktspiel gegen die Telekom Baskets Bonn. SPORT1 begleitet die kommende Saison der easyCredit BBL mit einem Livespiel pro Spieltag im Free-TV sowie im 24/7-Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps.