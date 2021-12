Basketball, easyCredit BBL Bayern München bezwingt ALBA Berlin im Topspiel

Bester Werfer der Bayern, die wettbewerbsübergreifend den fünften Sieg in Serie holten, war Nick Weiler-Babb an seinem 26. Geburtstag mit 18 Punkten. Bei den Berlinern überzeugte vor allem der deutsche Nationalspieler Maodo Lo (17). „Wir waren schlecht in der Transition. Unsere Offensive hat auch ein bisschen stagniert und daran müssen wir arbeiten“, sagte Lo.