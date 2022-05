Basketball: Bayern München in Play-off-Form

Da eine Neuansetzung aus terminlichen Gründen nicht mehr möglich war, wird die Abschlusstabelle nun nach der Quotientenregel berechnet: Alba, am kommenden Dienstag noch in München zu Gast, wird die Hauptrunde mit nur 33 Spielen und mindestens 26 Siegen abschließen. Bayern kann bei dann 34 Spielen höchstens auf 26 Siege kommen und wird damit in jedem Fall einen schwächeren Quotienten aufweisen. Mit Bonn, das bereits 34 Spiele absolviert hat, können die Münchner noch gleichziehen. Hier spricht allerdings der direkte Vergleich für die Baskets.