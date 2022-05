BBL-Playoffs: ALBA Berlin startet souverän - Bonn muss kämpfen

Titelverteidiger ALBA Berlin ist mit einem souveränen Sieg in die Playoffs der Basketball Bundesliga (BBL) gestartet. Der Hauptrundensieger setzte sich am Freitagabend im ersten Viertelfinalspiel gegen Brose Bamberg klar mit 114:89 (61:45) durch und geht in der Best-of-five-Serie mit 1:0 in Führung. (NEWS: Alles zur BBL)