BBL: ALBA Berlin schlägt FC Bayern München vor Playoffs

Die Berliner treffen am Freitag in ihrem ersten Viertelfinalspiel auf den früheren Serienmeister Brose Bamberg (8.). Der FC Bayern, Dritter, erfährt erst am Mittwochabend, ob es in der ersten Runde gegen die MHP Riesen Ludwigsburg oder die Niners Chemnitz gehen wird. (SERVICE: Die Tabelle der BBL)