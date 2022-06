Basketball: Hamburg holt Philipps aus Ulm

Die Hamburg Towers aus der Basketball Bundesliga (BBL) haben Christoph Philipps vom Ligakonkurrenten ratiopharm Ulm verpflichtet. Wie der Verein am Mittwoch bekannt gab, erhält der 2,03 Meter große Forward einen Vertrag bis 2023. Der 23-Jährige spielt seit seiner Kindheit in Ulm, in der BBL kam er bislang 66-mal zum Einsatz.