BBL: Alba gewinnt das erste Finalduell

Alba Berlin hat im Finalklassiker der Basketball Bundesliga (BBL) in eigener Halle den perfekten Start hingelegt. Der Meister der vergangenen beiden Jahre setzte sich in Spiel eins der best-of-five-Serie gegen Bayern München 86:73 (40:43) durch und feierte den 18. Sieg in Serie. Am Dienstag (19.00 Uhr/MagentaSport) steht das zweite Duell in München auf dem Programm.