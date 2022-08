Theis fällt weiter aus - Einsatz bei Heim-EM in Gefahr

NBA-Profi Daniel Theis fehlt der deutschen Basketball-Nationalmannschaft weiter - und muss um seine Teilnahme bei der anstehenden Heim-EM (1. bis 18. September) bangen. Wie der Deutsche Basketball-Bund (DBB) am Samstag vor dem Supercup-Finale gegen Serbien (18.30 Uhr/MagentaSport) mitteilte, "befindet sich Theis derzeit in Therapie und absolviert Einzeltraining". In der anstehenden WM-Qualifikation gegen Schweden (25. August) und gegen Europameister Slowenien (28. August in München) wird er nicht zum Einsatz kommen.