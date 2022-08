Weiler-Babb stößt zum DBB-Team - Theis fällt aus

Der Supercup gilt als großer Härtetest vor der Europameisterschaft (ab 1. September in Köln und Berlin). Zum EM-Auftakt trifft das Herbert-Team auf Frankreich. Vorher stehen noch zwei Partien in der WM-Qualifikation in Schweden (25. August) und gegen Europameister Slowenien (28. August in München) an.