Basketball: BBL-Klub s.Oliver Würzburg benennt sich um

"Wir gehen vorerst wieder zurück zu unseren Wurzeln und treten unter dem neutralen Namen Würzburg Baskets an", sagte Geschäftsführer Steffen Lieber: "Gerade der Zusatz 'Baskets' ist ja trotz der zwölf Jahre mit s.Oliver als Namensgeber immer noch in aller Munde und wurde auch in den Medien weiter verwendet."