Basketball-Bundesliga: Terminplan, Modus, Corona, Free-TV - Fragen und Antworten zum BBL-Start

Der FC Bayern hat den deutschen Nationalspieler Isaac Bonga nach vier NBA-Jahren in die BBL zurückgeholt. In Elias Harris sicherten sich die Münchner einen weiteren ehemaligen NBA-Profi. Berlin verpflichtete den interessanten Italiener Gabriele Procida, 36. Pick des diesjährigen Drafts in der NBA. Dagegen hat Erfolgstrainer John Patrick die MHP Riesen Ludwigsburg verlassen, sein US-Landsmann Josh King trat die Nachfolge an.