BBL: medi Bayreuth verliert Alleingesellschafter

Basketball-Bundesligist medi Bayreuth verliert seinen Alleingesellschafter. Unternehmer Carl Steiner kündigte am Montag an, sich beim derzeitigen Tabellenschlusslicht nach fast 40-jährigem Engagement zum 30. Juni zurückzuziehen.

"Es ist für einen kleinen Standort wie Bayreuth immer schwieriger geworden, in der ersten Liga zu bestehen. Den persönlichen Aufwand, der erforderlich ist, um den Bayreuther Basketball in eine erfolgreiche Zukunft zu führen, kann und will ich nicht mehr leisten", gab der Optik-Unternehmer in einer persönlichen Erklärung bekannt.