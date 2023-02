Basketball-Bundesliga: Trainerwechsel in Bayreuth

Wie der Verein am Donnerstag bekannt gab, übernimmt Mladen Drijencic ab sofort anstatt des bisherigen Cheftrainers Lars Masell die Übungsleitung. Der 57-Jährige, der in der BBL zuvor sieben Jahre lange bei den EWE Baskets Oldenburg an der Seitenlinie gestanden hatte, erhält einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison.