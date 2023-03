BBL: Bayern beendet Alba-Serie im Topspiel

Vizemeister Bayern München hat im Duell der beiden Dauerrivalen in der Basketball-Bundesliga die Siegesserie von Doublesieger ALBA Berlin gestoppt. Das Team von Trainer Andrea Trinchieri gewann das Topspiel vor 13.666 Zuschauern in der Berliner Mercedes-Benz Arena 76:71 (43:43) und bescherte den Gastgebern damit nach zwölf Liga-Siegen in Folge ihre erst zweite Saisonniederlage. (DATEN: Alle Infos zur BBL)