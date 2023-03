BBL: Bonn behauptet Vorsprung auf Alba

Dank des zwölften Pflichtspielsiegs in Serie bleiben die Telekom Baskets Bonn das Team der Stunde in der Basketball Bundesliga (BBL). Der Spitzenreiter bezwang am Samstagabend die Würzburg Baskets mit 94:73 (54:45) und behauptete seinen Vorsprung auf Alba Berlin. Die Berliner hatten zuvor ihren Negativlauf nach vier Pleiten mit einem 101:91 (50:49) gegen die Chemnitz 99ers gestoppt.