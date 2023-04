Basketball: Göttingen bucht Play-off-Ticket

Die BG Göttingen hat sich das drittletzte Play-off-Ticket in der Basketball Bundesliga (BBL) gesichert. Die Niedersachsen setzten sich im direkten Duell bei den Würzburg Baskets mit 92:74 (52:44) durch und sind nicht mehr von einem der ersten acht Tabellenplätze zu verdrängen. Doch auch die Gastgeber aus Unterfranken sind weiter im Rennen.

Vor Göttingen, bei dem am Donnerstag Till Pape und Mark Smith (19 Punkte) die erfolgreichsten Werfer waren, hatten sich Tabellenführer Telekom Baskets Bonn, Titelverteidiger Alba Berlin, Pokalsieger Bayern München, die EWE Baskets Oldenburg und die MHP Riesen Ludwigsburg ihre Plätze in der Endrunde gesichert. Zwei weitere Tickets sind noch zu vergeben. Die Hauptrunde endet am 7. Mai.