BBL: Bayern-Coach Andrea Trinchieri vor Playoffs: "Haben komischen Monat hinter uns"

Ab Dienstag geht es im Viertelfinale gegen die BG Göttingen . Dem Hauptrundendritten München fehlen in der Meisterrunde in Kapitän Vladimir Lucic, Augustine Rubit und Othello Hunter drei Leistungsträger.

Bayern-Personalsorgen vor Liga-Finale

Trotz aller Probleme in der laufenden Saison bleibt der Italiener optimistisch. „Nun, wir sind Dritter geworden, zwei Teams waren besser als wir. Doch als wir wirklich da sein mussten ? im Pokal ?, waren wir da“, so Trinchieri. Die Bayern hatten sich beim Top Four in Oldenburg den Titel geholt.