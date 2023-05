BBL: Riesen-Coach beschwört Team-Stolz

Hauptrundensieger Bonn geriet im Spielverlauf nie in Rückstand, die verdiente Pausenführung bauten die Baskets durch einen 7:0-Lauf gleich nach Wiederbeginn aus. „Wir haben sehr stark gespielt in der zweiten Hälfte. Aber wir waren von Anfang bereit“, sprach Bonn-Coach Tuomas IIsalo seinem Team nach dem Spiel bei Magenta ein großes Kompliment aus.

Jonathan Bähre von den Ludwigsburg Riesen haderte nach dem Spiel mit dem Spielverlauf. „Sie haben gekämpft und härter gespielt als wir. Am Ende haben wir etwas den Kopf verloren. Gegen so ein gutes Team darf man das nicht machen.

Riesen-Coach appelliert an Stolz des Teams

Die erste Chance zum Finaleinzug haben die Bonner am Samstag (ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) in Ludwigsburg. Geht es jedoch nach Riesen-Coach Josh King, ist die Serie noch nicht vorbei. „Wir haben Stolz und müssen uns daran erinnern, dass wir ein gutes Basketball-Team sind. Wir spielen am Samstag in unserer Halle und müssen einfach bereit sein“, nahm er sein Team in die Pflicht.