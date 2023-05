BBL: Sensation! Ulm wirft den Meister raus

Berlin, das in den letzten fünf Jahren stets im Finale gestanden hatte und zuletzt dreimal in Folge Meister geworden war, verpasste damit zum ersten Mal seit 2017 das Halbfinale. „Wir hatten zu viele kleine körperliche Probleme“, sagte ALBA-Chefcoach Israel Gonzalez mit Blick auf mehr als 70 Pflichtspiele seiner Mannschaft in der Saison. Auf die Frage nach seiner Zukunft reagierte der Spanier ausweichend.

"Für uns heißt es jetzt: Do or die! Wir müssen mit viel Energie in die Partie gehen und von Anfang an da sein", hatte Albas Flügelspieler Louis Olinde im Vorfeld gesagt. Der Start gelang auch, Mitte des ersten Viertels führten die Berliner mit 15:8. Doch wie schon in der gesamten Serie hielt Ulm aggressiv dagegen, erzwang viele Ballverluste - und gestaltete das Spiel vor seinen euphorisierten Fans offen.