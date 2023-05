BBL: Trainer des Jahres steht fest

Tuomas Iisalo von den Telekom Baskets Bonn ist in der easyCredit BBL zum zweiten Mal nacheinander zum Trainer des Jahres gewählt worden.

Der 40-jährige Finne thront mit dem Klub nach 32 Spieltagen an der Tabellenspitze und hat beste Aussichten auf den Hauptrundensieg, in der Champions League steht Bonn im Final Four.