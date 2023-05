Chemnitz holt letzten Play-off-Platz - Frankfurt abgestiegen

Im Playoff-Viertelfinale treffen die Sachsen ab dem 17. Mai auf Hauptrundensieger Telekom Baskets Bonn, der mit einem 85:83 (41:36) gegen ratiopharm Ulm seinen Platz an der Tabellenspitze vor Titelverteidiger Alba Berlin untermauerte. Pokalsieger Bayern München schloss die Hauptrunde mit einem 76:88 (31:43) bei den EWE Baskets Oldenburg ab, für den Tabellendritten war es die dritte Pleite in Serie.

Frankfurt steigt ab

Die Playoffs um die Meisterschaft beginnen am kommenden Sonntag mit dem ersten Viertelfinalspiel zwischen Berlin und Ulm. Drei Siege sind zum Weiterkommen nötig. - Das Playoff-Viertelfinale (best of five) im Überblick: