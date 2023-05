Zukunft gesichert: Bamberg findet neuen Gesellschafter

Die Schraner-Group übernimmt als neuer Gesellschafter die Anteile der Brose Unternehmensgruppe. Das gaben die Franken am Montag bekannt. Brose bleibt allerdings für mindestens zwei weitere Jahre als Haupt- und Trikotsponsor an Bord.

Das Erlanger Unternehmen Schraner, tätig in den Bereichen Brandmeldetechnik und Unternehmensentwicklung, wird neuer Alleingesellschafter.

Übernahme für symbolischen Euro: Pure Erleichterung in Bamberg

Brose war zehn Jahre lang Alleingesellschafter in Bamberg. Anfang Januar hatte das Autozuliefererunternehmen seinen Rückzug von dieser Rolle angekündigt und die Bereitschaft signalisiert, „sämtliche Anteile an der Bamberger Basketball GmbH für den symbolischen Preis von einem Euro am Saisonende abzugeben“.