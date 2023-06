Basketball-Meister Ulm: Eine Sensation mit trauriger Note

Der Champagner floss in Strömen, die Überraschungsmeister tanzten im Konfettiregen. Doch auch inmitten der wilden Titelsause vergaßen sie nicht den Mann, der alles nun nicht mehr miterleben darf.

„Kutscher, wir sind deutscher Meister“

Das Team von Trainer Anton Gavel widmete den Sieg ihrer langjährigen guten Seele, gedachte Klee mit Plakaten und einem Schwarz-Weiß-Foto auf einem freigehaltenen Stuhl.

„Kutscher, wir sind deutscher Meister“, schrieb der im vergangenen Jahr zurückgetretene Per Günther bei Twitter an seinen Weggefährten. Präsident Thomas Stoll ergänzte: „Grüße auf die Wolke. KUTSCHER wir haben den Titel. Lass es dort oben ordentlich krachen.“

Klees Schicksal und die lange Verbundenheit des Teams mit dem ehemaligen Busfahrer machten die Stimmung nach dem Ulmer Meister-Coup bittersüß. Den süßen Anteil - auch das wurde sehr deutlich - will sich das Team allerdings auch nicht nehmen lassen.

Ulms Leistungsträger Jallow mit rührendem Gruß an die Oma

„Ich weiß nicht, wo wir sein werden, aber ich werde auf jeden Fall in einer Stunde nicht mehr ansprechbar sein“, kündigte Leistungsträger Karim Jallow bei Magenta Sport an - nicht ohne zuvor noch einen Dank an die immer mitfiebernde Oma Ingrid auszusprechen: „Du bist gerade an der Ostsee im Urlaub. Ich weiß, du hast das ganze Jahr geguckt, jedes Spiel. Du hast mir vor jedem Spiel geschrieben. Das ist auch für dich. Jetzt genieße weiter deinen Urlaub.“

Nicht nur Jallow und seine Großmutter können überglücklich sein: Nach drei Vizemeisterschaften (1998, 2012, 2016) hatte der Klub verdient den Titel gewonnen, das Party-Programm für den heutigen Samstag wurde zügig festgezurrt.

Um 17.30 Uhr startet der Meisterkorso, vom Neu-Ulmer Rathaus geht es auf die andere Donauseite zum Münsterplatz. Vor dem höchsten Kirchturm der Welt steigt dann die große Meisterfeier mit den Fans, es folgt die „Afterparty“ im Cocomo in der Hirschstraße.

„Ich glaube, wir werden jetzt mindestens eine Woche feiern“, sagte Kapitän Robin Christen.

 01:43 BBL: Trainer Anton Gavel nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft

Verliert Vize-Meister Bonn nun zwei Schlüsselfiguren?

„Die Jungs haben unglaubliches Herz und dicke Eier gezeigt“, lobte Meistertrainer Anton Gavel bei SPORT1. Der 38 Jahre alte Ex-Nationalspieler, der gleich in seinem ersten Jahr an der Ulmer Seitenlinie den Titel holte, mag es persönlich eine Spur leiser: „Für mich ist jetzt erstmal morgen keine Arbeit - und das ist das Wichtigste. Ich will die Zeit mit meiner Familie genießen, aber auch ein bisschen feiern.“

Was neben einer Party in orange von dieser Saison bleibt, sind erstaunliche Zahlen: Underdog Ulm schaltete in den Play-offs erst Meister ALBA Berlin (3:1), danach Pokalsieger Bayern München (3:0) und schließlich Hauptrundenprimus und Champions-League-Sieger Bonn (3:1) aus. Nie zuvor hat ein Team von Hauptrundenplatz sieben den Titel geholt, noch nie eines die Top Drei rausgeworfen.

Bonn muss derweil nach einer bemerkenswerten Hauptrunde weiter auf seinen ersten Meistertitel warten. Bereits zum sechsten Mal zogen die Telekom Baskets im Finale den Kürzeren.

„Es ist unglaublich enttäuschend“, gestand Erfolgstrainer Tuomas Iisalo, der den zahlreichen Nachfragen zu seiner Zukunft auswich. Wohl aus gutem Grund: Der 40-jährige Finne hat das Interesse finanzstarker Klubs geweckt, angeblich zieht es ihn und auch seinen Bonner Schlüsselspieler TJ Shorts zu Paris Basketball.

