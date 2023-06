BBL: Bonn folgt Ulm per Sweep ins Finale

Durch das 82:73 (36:35) in Ludwigsburg holte Bonn in der Best-of-five-Serie den dritten Sieg im dritten Spiel und fordert im Finale Favoritenschreck ratiopharm Ulm heraus.

„Die ganze Serie war ein hartes Stück Arbeit. Wir haben zusammengehalten und das gezeigt, was uns die ganze Saison ausgemacht hat“, sagte Center Michael Kessens bei MagentaSport.

Riesen verlieren Topscorer-Duo

Anders als bei den ersten beiden Duellen, die jeweils recht klar an den Hauptrundensieger gingen, spielten die Riesen von Beginn an gut, ließen Bonn nicht wegziehen und gingen ihrerseits häufiger in Führung. Zur Pause lag Bonn hauchdünn 36:35 vorne.