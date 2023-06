"Coach, der nach den Sternen greift": Iisalo verlässt Bonn

Wie der Klub am Mittwoch bekannt gab, wird der Finne vom Champions-League-Sieger in Richtung eines nicht genannten Euroleague-Teilnehmers wechseln.

Baskets-Präsident: Iisalo „greift nach den Sternen“

Iisalo hatte in Bonn zur Saison 2021/2022 übernommen und den Klub im Mai in der Champions League zum ersten Titel der Vereinsgeschichte geführt. Auch in der Bundesliga hatten die Rheinländer als bestes Team der Hauptrunde überzeugt, wurden erst im Finale von Überraschungsmeister ratiopharm Ulm gestoppt (1:3).

Iisalo wurde wie schon in der Vorsaison zum Trainer des Jahres gewählt und erhielt dieselbe Auszeichnung auch in der Königsklasse.

„Werde fünf Bier trinken, dann werden wir sehen“

„Ich glaube nicht, dass irgendjemand auch nur davon träumen konnte, was wir in diesen zwei Jahren gemeinsam erreicht haben. Wir haben in mehrfacher Hinsicht Klubgeschichte geschrieben und dabei den ersten Klubtitel gewonnen“, sagte Iisalo: „Ich weiß, dass der Verein in guten Händen ist, und ich bin sehr stolz darauf, ihn in einer besseren Position zu verlassen, als er bei unserer Ankunft war.“