BBL-Finale: Bonn-Center Kessens bleibt für Playoffs gesperrt

Das teilte die BBL wenige Stunden vor dem dritten Duell zwischen den Bonnern und ratiopharm Ulm (20.30 Uhr/LIVE im Free-TV bei SPORT1 ) mit. Die Baskets hatten am Dienstag angekündigt, gegen das Urteil in Berufung zu gehen.

Kessens war nach seiner Disqualifikation am Sonntag in der zweiten Partie gegen die Ulmer für drei Spiele gesperrt worden. "Anders als während der Hauptrunde ist in den Play-offs bei Entscheidungen der Spielleitung wegen einer Disqualifikation eines Spielers keine Berufung möglich", hieß es in dem Statement der Liga. Diese Änderung sei "von den 18 Klubs im Juli 2022 beschlossen" worden.