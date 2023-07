Basketball: Bayern holt Booker zurück

Wie der Verein am Montag bekannt gab, kommt der 32 Jahre alte Power Forward von Fenerbahce Istanbul und unterschreibt einen Vertrag bis 2025. Booker war bereits zwischen 2016 und 2019 für die Bayern aufgelaufen.

"Es fühlt sich schon so an, als käme ich nach Hause", sagte Booker, der für München bislang auf 113 Spiele in der Bundesliga (BBL) kommt und 2018 sowie 2019 die deutsche Meisterschaft feiern durfte: "Ich wusste immer, dass ich noch einmal zu Bayern zurückkehre – die Frage war nur, wann. Jetzt ist der perfekte Moment."