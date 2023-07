BBL: Schwerer Schlag für Baskets Bonn! MVP sagt "Ciao"

Herber Verlust für die Telekom Baskets Bonn: Nach seinen herausragenden Auftritten in der abgelaufenen Saison wird Topstar TJ Shorts nicht zu den Rheinländern zurückkehren. Das teilte der deutsche Vizemeister und Champions-League-Sieger am Donnerstag mit. Wohin es den US-Amerikaner verschlägt, ist nicht bekannt. Der Spielmacher war in der Basketball Bundesliga (BBL) und der Königsklasse als wertvollster Spieler (MVP) ausgezeichnet worden.