BBL: Ex-Bayern-Kapitän Danilo Barthel beendet Karriere

„Ich habe über ein Jahr darum gekämpft auf das Parkett zurückzukommen, muss aber nun leider akzeptieren, dass ich nicht mehr aktive Basketball spielen kann“, schrieb Barthel auf Instagram: „Deswegen muss ich mein Karriereende bekannt geben. Danke an alle, die mich in den Jahren unterstützt haben.“

Zudem absolvierte er für den Deutschen Basketball Bund 62 Länderspiele und nahm unter anderem an den Olympischen Spielen in Tokio teil.

Bayern verabschiedet Meister-Kapitän Barthel

Weggefährten um Schröder huldigen Barthel

Auch seine ehemaligen Teamkollegen und Gegner bedankten sich bei Barthel und huldigten ihm für dessen Leistungen. Unter seinem Post meldete sich die Crème de la Crème des Basketballs zu Wort. So bedankten sich unter anderem mit Dennis Schröder, Tibor Pleiß, Niels Giffey, Vladimir Lucic, Marko Guduric oder Matthias Lessort zahlreiche Basketball-Stars aus dem In- und Ausland bei Barthel.

„Glückwunsch zu ´ner tollen Karriere Nilo!! Cheers to you“, schrieb zum Beispiel Nationalmannschaftskollege Niels Giffey. Und auch der DBB dankte Barthel in den Kommentaren: „Danilo, Danke für alles, was du mit dem Adler auf der Brust geleistet hast und deine Hingabe für die Natio! Wünschen dir nur das Beste für das, was kommt!“