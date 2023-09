Basketball-Star mit Schock-Bericht: "Hoffe, dass nicht noch mal eine Wand über mir einstürzt"

Sowohl bei Bogdan Radosavljevic als auch bei seinem Verein Hakro Merlins Crailsheim saß der Schock tief. Im Alter von nur 30 Jahren musste der Center seine Karriere beenden , da er unter einer Arthrose in der rechten Schulter leidet. An das einschneidende Gespräch erinnerte er sich genau.

„Ich hatte die Schulter vorher noch mal von mehreren Spezialisten checken lassen. Um einfach auf Nummer sicher zu gehen, wollte ich eine Zweit-, Dritt- und Viertmeinung einholen. Aber alle waren sich ziemlich einig. Dann war es klar. Und unser Mannschafts-Arzt Dr. Christoph Lukas hat es mir so gesagt“, sagte Radosavljevic in einem Gespräch mit der Bild .

Der frühere Basketball-Nationalspieler fügte hinzu: „Das war sehr schwer. Sehr traurig. Es ist nicht so wirklich einfach, so was zu hören. Sehr emotional. Ein Schlag ins Gesicht. Ich bin noch immer dabei, das zu verarbeiten. Aber nicht nur ich, sondern auch meine Familie. Wir versuchen unser Bestes. Zusammenhalt, weiter nach vorne marschieren. Das Leben geht ja weiter.“