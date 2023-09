FC Bayern vor Weltpremiere! Revolutionäre Technik bei Heimspielen im Einsatz!

Zum Saison-Auftakt erwartet Bayerns Basketball-Stars gleich ein absolutes Highlight. Die Weltmeister Isaac Bonga, Niels Giffey und Andreas Obst werden gemeinsam mit ihren Teamkollegen beim Heimspiel am 29. September gegen den Syntainics MBC auf einem revolutionärem Hightech-Videosportboden auflaufen. Das gab der Klub am Dienstag bekannt.

„Schaut euch das an - das wird einmalig!“

„Ich kenne diese technische Innovation schon länger und kann unseren Fans nur zurufen: Schaut euch das an, kommt in die Halle, denn das wird einmalig“, wird FCBB-Geschäftsführer Marko Pesic in der Mitteilung des Klubs zitiert. „Auch unsere Spieler, die vorige Woche bei unserem gelungenen Meet&Greet in der BMW Welt schon einen ersten Eindruck von dieser zukunftsträchtigen Hallenbodentechnik erhalten haben, werden begeistert sein.“