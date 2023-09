Hightech in München: Basketballer spielen auf Videoglasboden

Weltpremiere in München: Die Basketballer des FC Bayern spielen beim Start in die neue Saison der Bundesliga auf einem Videosportboden aus Glas. Auf dem in Bayern entwickelten "ASB GlassFloor" werden Linien und Spielfeldbegrenzungen nicht mehr aufgeklebt, sondern per LED dargestellt. Auch Animationen und Grafiken können auf dem gesamten Spielfeld gezeigt werden.