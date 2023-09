"Es reicht jetzt": Bayern-Boss Hainer macht der Konkurrenz eine Ansage

Präsident Herbert Hainer will mit dem FC Bayern nicht länger zuschauen, wie andere Klubs in der Basketball Bundesliga (BBL) den Titel abräumen. „Es reicht jetzt, nachdem wir viermal nacheinander nicht deutscher Meister geworden sind“, sagte Hainer kurz vor dem Saisonstart am Freitag: „Es ist klar, dass wir als deutscher Meister in den SAP Garden einziehen wollen.“

Zur Saison 2024/25 ziehen die Münchner in die neue Halle um. Schon vorher soll die Wende gelingen. "Wir sind nicht zufrieden mit der vergangenen Saison", betonte Hainer, die Bayern waren im Play-off-Halbfinale glatt am späteren Meister ratiopharm Ulm gescheitert und hatten in der EuroLeague das Viertelfinale klar verpasst. Nur im BBL-Pokal triumphierte der ambitionierte Verein.

Bayern-Bosse: Das darf nicht nochmal passieren

„Wir wollen den Pokal verteidigen. Playoffs in der EuroLeague muss unser Ziel sein“, so Hainer. Auch Geschäftsführer Marko Pesic geht ambitioniert in die Spielzeit: „Ich will unbedingt deutscher Meister werden. Was letzte Saison passiert ist - Glückwunsch an Ulm -, darf uns nicht nochmal passieren.“

"Es war ein sehr, sehr harter Abschluss der Saison. Das hat uns im Stolz verletzt", sagte Pesic. Die Bayern würden auch in der EuroLeague "angreifen. Wir werden ein unangenehmer Gegner sein. Wie weit das führt, hängt von sehr vielen Sachen ab."