NADA-Verfahren: Ulm im Fall Jallow optimistisch

Meister ratiopharm Ulm hofft eine Woche vor seinem Saisonstart in der Basketball Bundesliga (BBL) weiter auf einen positiven Ausgang des Verfahrens der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) gegen Karim Jallow. „Ich erwarte, dass er ganz normal am ersten Spieltag auf dem Feld steht“, sagte Geschäftsführer Thomas Stoll bei der Tip-off-Pressekonferenz der Liga am Mittwoch über den deutschen Nationalspieler.