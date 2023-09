NBA-Star im Anflug: Bayern vor Sensations-Coup!

Der spanische Center und Power Forward war seit 2009 in der NBA aktiv, spielte dabei unter anderem für die Oklahoma City Thunder, Orlando Magic und Los Angeles Clippers.

Sein größter Erfolg gelang ihm in der Saison 2018/19. Seinerzeit gewann Ibaka mit den Toronto Raptors den NBA-Titel. In den Finals schlugen die Raptors die Golden State Warriors mit 4:2. In 74 Hauptrundenspielen trug der Spanier im Schnitt 15 Punkte, 8,1 Rebounds und 1,4 Blocks bei.