Sensationeller Transfer für den FC Bayern: NBA-Champion unterschreibt in München

Jetzt ist der sensationelle Deal perfekt: Der FC Bayern Basketball hat den langjährigen NBA-Center und -Power Forward Serge Ibaka verpflichtet. Der 33-Jährige unterschrieb für die kommende Spielzeit, teilte der BBL-Verein am Samstag offiziell mit.

„Für mich ist es ein Privileg, dass ich mich diesem historischen, weltweit bekannten Sportverein anschließen kann, damit auch das Basketballteam an die europäische Spitze gelangt“, sagte der Routinier: „Ich hatte eine lange NBA-Karriere, doch dieses neue Kapitel gehe ich mit sehr viel Enthusiasmus an - ich habe noch sehr viel Feuer in mir und liebe das Spiel.“