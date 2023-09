Thiemann zurück im Liga-Alltag: "Keine leichte Situation"

Die Zeit nach dem großen WM-Triumph am 10. September in Manila sei "extrem ereignisreich" gewesen, so Thiemann: "Es war so viel los. Pressetermine, Aktivitäten mit dem Team, was echt richtig cool war. Aber auch wirklich anstrengend. Das war die ganze Zeit Action." Nur 18 Tage später steht für Thiemann und Co. am Donnerstag (20.00 Uhr/Dyn) der Bundesliga-Auftakt bei den MLP Academics Heidelberg auf dem Plan.