Basketball: Alba ohne Probleme in Göttingen

Alba Berlin hat in der Basketball Bundesliga (BBL) seinen guten Saisonstart fortgesetzt. Die Albatrosse gewannen am Montag souverän mit 114:77 (56:39) bei der BG Göttingen und feierten im fünften Spiel den vierten Sieg. In der Tabelle liegen die Hauptstädter hinter Titelverteidiger ratiopharm Ulm auf Rang zwei.