BBL: Erster Liga-Erfolg für Champions-League-Sieger Bonn

Tatsächlich rehabilitierte sich Bonn für den enttäuschenden Einstieg in die neue Spielzeit gegen den MBC vollauf. Zwar konnten die Gäste aus dem Burgenland in der Anfangsminute in Führung gehen, ehe die wie entfesselt aufspielenden Hausherren mit fortschreitender Spielzeit immer besser ins Rollen kamen. Besonders in der zweiten Spielhälfte offenbarte sich zwischenzeitlich ein Klassenunterschied.