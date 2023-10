"Spiel vergessen": FCB-Basketballer blicken nach vorne

Pablo Laso wollte den Bundesliga-Dämpfer gegen die EWE Baskets Oldenburg schleunigst abhaken. "Für uns geht es jetzt darum, das Spiel schnell zu vergessen und uns auf das Alba-Spiel am Donnerstag zu konzentrieren", sagte der neue Trainer der Basketballer von Bayern München nach dem unerwarteten 67:77 des Pokalsiegers in Oldenburg. Am Donnerstag (20.30 Uhr/MagentaSport) treten die Bayern zum EuroLeague-Auftakt gegen Berlin an.