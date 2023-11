Basketball: Alba geht unter - Bayern melden sich zurück

Dagegen meldete sich Bayern München nach zwei Niederlagen in Folge zurück. Der Pokalsieger schlug die MHP Riesen Ludwigsburg zu Hause mit 92:84 (39:27) und holte seinen fünften Sieg. Die Bayern (5:3) zogen in der Tabelle an Ludwigsburg (4:3) vorbei. Vizemeister Telekom Baskets Bonn ließ Gastgeber BG Göttingen beim 101:77 (50:35) keine Chance.

Topwerfer der Bayern, die vor dem Duell mit den Riesen seit Monatsbeginn in sechs Pflichtspielen fünf Niederlagen kassiert hatten, war Neuzugang Sylvain Francisco mit 20 Punkten. Am Donnerstag (20.00 Uhr/MagentaSport) spielt München in der EuroLeague bei ASVEL Lyon-Villeurbanne in Frankreich, danach geht es in der BBL zu Rasta Vechta.