Basketball: DBBL-Klub Halle beklagt "geklaute Punkte"

Wegen vermeintlich „geklauter Punkte“ in der Basketball-Bundesliga der Frauen haben die GISA Lions aus Halle/Saale Protest gegen die Spielwertung eingelegt. Bei der 64:71-Auswärtsniederlage gegen Aufsteiger Göttingen sei vom Kampfgericht ein Korb unterschlagen worden, teilte der Klub mit. Das entsprechende Videomaterial sei an die Liga geschickt worden.

Nach Angaben der Hallenserinnen hatte Elea Gaba in der achten Minute per Korbleger zur 15:12-Führung getroffen. "Wie im Livestream von Sporttotal.tv klar zu erkennen ist, verschwinden die zwei Punkte wenige Sekunden später wieder und tauchen danach auch im Spielberichtsbogen nie wieder auf", heißt es in der Erklärung des Klubs.