BBL: Ludwigsburg bleibt Spitzenteams auf den Fersen

Die MHP Riesen Ludwigsburg bleiben den Spitzenklubs in der Basketball-Bundesliga auf den Fersen. Der Vizemeister von 2020 setzte sich in einem Nachholspiel beim Tabellenvorletzten BG Göttingen mit 104:76 (54:46) durch und feierte den fünften Erfolg in den letzten sechs Spielen. Ludwigsburg liegt damit zwei Siege hinter Spitzenreiter und Meister ratiopharm Ulm. Göttingen verlor dagegen zum siebten Mal in Folge.